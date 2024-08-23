Настоящая национальность Ленина: какие остались вопросы

В годы советской власти многие факты из биографии Владимира Ленина старательно замалчивались. Например, скрывалось, что в жилах вождя мирового пролетариата текла еврейская и калмыцкая кровь (при этом сами родственники не видели в данной информации ничего компрометирующего).