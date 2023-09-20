Военное обозрение

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Власти непризнанного Карабаха обновили информацию по количеству погибших после начала военной операции Азербайджана

Власти непризнанного Карабаха обновили информацию по количеству погибших после начала военной операции Азербайджана

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике второй день продолжается начатая Азербайджаном военная операция.

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