«Груз 200» для Киева – не жест доброй воли, а удар по хунте

Единственной, по сути дела, внятной договоренностью, которую удалось достигнуть в ходе состоявшегося 2 июня второго тура переговоров в Стамбуле, стало решение о выдаче Россией Украине беспрецедентно большого количества тел погибших боевиков ВСУ.
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