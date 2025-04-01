Началась дезинфекция колодцев: теплая погода привела к развитию нежелательных организмов

Повышение температуры и осадки способствовали развитию нежелательных организмов в колодезной воде. Чтобы избавиться от загрязнений, специалисты начали дезинфицировать колодцы таблетками на основе хлора или хлорамина.
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