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Военврач-герой Юрий Евич: Вся их «незалежность» — возможность прислуживать европейцам за похлёбку и убивать русских

Военврач-герой Юрий Евич: Вся их «незалежность» — возможность прислуживать европейцам за похлёбку и убивать русских

На фронтах одним из самых необходимых специалистов зачастую оказываются военврачи, главные помощники наряду с высшими силами для бойцов, мирных жителей и просто попавших в беду людей.

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