Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Меры безопасности усилили возле Басманного суда Москвы

Меры безопасности усилили возле Басманного суда Москвы

Возле здания Басманного районного суда Москвы, который может рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, усилили меры безопасности.

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