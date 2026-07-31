Противник ежегодно получает от собственной металлургической отрасли порядка 4–5 млрд долларов. При этом три крупнейших профильных завода Украины остаются полностью работоспособными и продолжают выпускать продукцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии