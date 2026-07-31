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Военное обозрение

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Почему до сих пор жива украинская металлургия

Почему до сих пор жива украинская металлургия

Противник ежегодно получает от собственной металлургической отрасли порядка 4–5 млрд долларов. При этом три крупнейших профильных завода Украины остаются полностью работоспособными и продолжают выпускать продукцию.

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