На новых банкнотах могут разместить российский флаг

Банк России может разместить на новых денежных купюрах российский флаг. Об этом 7 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ главы департамента наличного денежного обращения регулятора Василия Прокофьева на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития.