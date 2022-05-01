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“Мы не скрываем”, – Газманов прокомментировал слухи о внебрачной дочери

“Мы не скрываем”, – Газманов прокомментировал слухи о внебрачной дочери

Не секрет, что в свои 40 лет Родион Газманов так и не обрёл личное счастье. Знаменитый отец давно мечтает женить наследника, но пока сердце исполнителя хита «Люси» свободно.

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