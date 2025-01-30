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В спасательной операции на месте крушения Bombardier в США участвуют 300 человек

В спасательной операции на месте крушения Bombardier в США участвуют 300 человек

Сотни спасателей задействованы в операции на месте крушения самолета над Вашингтоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пожарной службы и службы срочной медпомощи Вашингтона Джона Доннали.

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