В спасательной операции на месте крушения Bombardier в США участвуют 300 человек

Сотни спасателей задействованы в операции на месте крушения самолета над Вашингтоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пожарной службы и службы срочной медпомощи Вашингтона Джона Доннали.
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