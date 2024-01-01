BMW показала новейший BMW 5-й серии с 31-дюймовым 8K-экраном: автомобиль скоро сойдёт с конвейера

Согласно официальной информации BMW Group, новая версия BMW 5 Series с длинной колесной базой вскоре сойдет с конвейера производственной базы BMW в Шэньяне, а поставки по всей стране начнутся в начале 2024 года.
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