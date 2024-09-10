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Ивановские новости

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В Ивановской области пропал без вести уже четвёртый ребёнок за последние дни

В Ивановской области пропал без вести уже четвёртый ребёнок за последние дни

Просьба максимального репоста! Фото и приметы пропавшего мальчика - по ссылке. Помогите найти ребенка!Уже о четвертом ребенке, который пропал без вести на территории Ивановской области, сообщили в течение дня 10 сентября волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт».

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