В Ивановской области пропал без вести уже четвёртый ребёнок за последние дни

Просьба максимального репоста! Фото и приметы пропавшего мальчика - по ссылке. Помогите найти ребенка!Уже о четвертом ребенке, который пропал без вести на территории Ивановской области, сообщили в течение дня 10 сентября волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт».