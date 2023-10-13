В Астрахани судебный пристав пообещал знакомому "помощь" за 600 тысяч

По версии следствия, еще в 2021 году судебный пристав, зная о том, что в отношении его знакомого возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное приобретение наркотических средств, предложил ему свою "помощь".
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