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Генпрокуроры 12 штатов потребуют ограничить доступ Маска к информации

Генпрокуроры 12 штатов потребуют ограничить доступ Маска к информации

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщила, что представители 12 американских штатов намерены подать в суд с требованием ограничить доступ департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, к конфиденциальной информации.

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