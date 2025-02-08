Дефибрилляция: почему остановившееся сердце запускают именно ударом тока

Остановка сердца – смертельно опасная патология, на устранение которой есть лишь несколько минут. В такой ситуации орган перестает сокращаться и качать кровь, и, если не принять меры по восстановлению сердечного ритма, наступает смерть.
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