На сайте «Миллион призов» собрали более 21 млн рублей жителям Курской области

Сайт «Миллион призов» продолжает сбор средств для пострадавших в Курской области В течение месяца жители Москвы собрали и перечислили более 21 миллиона рублей пострадавшим в приграничных территориях через сайт «Миллион призов».
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