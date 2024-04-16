Какая скрытая функция активизируется, если нажать кнопку сброса суточного пробега

Каждый автомобилист знает о том, что на приборной панели его машины собраны все наиболее важные и полезные в процессе управления транспортным средством указатели и индикаторы, а также в вопросах настройки и регулировки агрегатов машины.
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