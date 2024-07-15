Известный хоккеист и арбитр Валентин Смышляев ушел из жизни

Арбитр всесоюзной категории Валентин Смышляев скончался в Новосибирске на 91-м году жизни. Валентин Смышляев, проработавший долгие годы председателем областной коллегии судей, а также председателем Федерации хоккея с мячом и хоккея на траве Новосибирской области, свой спортивный путь начал в 1947 году.