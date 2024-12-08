Устала в декрете: несколько лайфхаков, как пережить первый год ребенка

Соцсети транслируют беззаботный образ жизни счастливых мамочек двух (трех, пяти) ангелочков, старшее поколение твердит, что у них не было подгузников, стиральных и посудомоечных машин, но они справлялись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии