Резников об Александре Емельяненко: «Его спасет только кодировка»

Боец ACA Артем Резников прокомментировал состояние здоровья Александра Емельяненко. «Ему пора завязывать с алкоголем — вот это точно правда, это самое главное.
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