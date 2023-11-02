Украина сломлена открывшейся правдой о Зеленском: Люди не верят президенту, ждут поражения и предлагают начать переговоры

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Комментарии
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Людмила Ишутинова
Те кто пишет тексты, учили русский язык??!,, Да и не факт, что рельсы то впереди не РАЗОКРАЛИ...,,. Браво, новое придумали слово!!!
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1 д.
ОЛ
Ольга Левенкова
с удовольствием прочла статью,все правильно,ни кому зе не нужен
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1 д.

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