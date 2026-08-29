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«С 1 сентября мы прекращаем работу»: Wildberries и Ozon приняли решение

«С 1 сентября мы прекращаем работу»: Wildberries и Ozon приняли решение

Фраза «прекращаем работу» в отношении Wildberries и Ozon звучала бы тревожно, но о закрытии площадок речи не идет.

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