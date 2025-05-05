КДК РФС рассмотрит поведение фанатов «Спартака» в матче с московским «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на ближайшем заседании рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» оскорблений в адрес столичного «Динамо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии