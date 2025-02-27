В январе и феврале россияне стали активнее открывать вклады на длительные сроки

С начала года доля депозитов сроком на год выросла с 10,8% до 13,7%, оценил сервис «Финуслуги». Не все банки видят эту тенденцию прямо сейчас, но ряд из них ожидают ее в будущем, так как клиенты захотят зафиксировать высокие ставки «Сбер» ожидает цикла снижения ключевой ставки ЦБ во втором полугодии текущего года.