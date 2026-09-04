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Ребенок помогал взрослым и отрезал себе палец секатором в российском регионе

Ребенок помогал взрослым и отрезал себе палец секатором в российском регионе

В Воронежской области 12-летний подросток во время работы в саду случайно отрезал себе большой палец на левой руке, сообщает региональный минздрав .

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