Что такое цифровой рубль и можно ли взять цифровой кредит

С 1 сентября в России в обращение вошёл цифровой рубль, став доступным каждому гражданину. Как открыть цифровой кошелёк, где теперь можно расплатиться цифровыми рублями.
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