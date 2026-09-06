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Вести Севастополь

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Что такое цифровой рубль и можно ли взять цифровой кредит

Что такое цифровой рубль и можно ли взять цифровой кредит

С 1 сентября в России в обращение вошёл цифровой рубль, став доступным каждому гражданину. Как открыть цифровой кошелёк, где теперь можно расплатиться цифровыми рублями.

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