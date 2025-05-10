СЛУЧАЙ С ВЕТЕРАНОМ У моего соседа по даче есть Дед. С Большой буквы. Герой. Настоящий. Воевавший.
Гениальное на 9 мая
Комментарии
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людмила коптякова
Веселенькая история. Верю. Это справедливо, так почему бы и нет?
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12 час.
Вера Говоркова
Историю могли рассказать через несколько лет (4 года) после события. Этот рассказ я читала в год 75-летия Великой Победы.
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8 час.
Дмитрий Gold
Почему сказка, мой сосед разбился в 96 лет, это было семь лет назад, бойкий старик был
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7 час.
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