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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шулак об «Адмирале»: «У нас хороший коллектив, много молодежи. Притираемся потихоньку, все пацаны хорошие. Во Владивостоке уже будет основное сплочение»

Капитан « Адмирала » Либор Шулак высказался об игре команды после поражения от « Ак Барса » (0:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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