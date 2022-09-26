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Задержаны администраторы двух известных Telegram-каналов

По словам источников, они задержаны по делу о вымогательстве в особо крупном размере.Правоохранители задержали администраторов и основателей известных Telegram-каналов - «КАК-ТО ВОТ ТАК» Анатолия Спирина и «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова.

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