Задержаны администраторы двух известных Telegram-каналов

По словам источников, они задержаны по делу о вымогательстве в особо крупном размере.Правоохранители задержали администраторов и основателей известных Telegram-каналов - «КАК-ТО ВОТ ТАК» Анатолия Спирина и «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова.