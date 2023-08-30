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Винус о завершении карьеры: «Не знаю, почему вы спрашиваете»

– Что будет решающим фактором при выборе того, чем заниматься дальше? – Я бы не стала отвечать. Я не знаю.

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