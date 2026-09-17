У Олейникова первое очко за ЦСКА – ассист на Гонду в матче с «Махачкалой»

Иван Олейников сделал первое результативное действие в составе ЦСКА . Полузащитник отдал голевую передачу на Лусиано Гонду в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Динамо» Махачкала (3:1, второй тайм).
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