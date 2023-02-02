Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Где смотреть Реал Мадрид – Валенсия, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 2 февраля

Где смотреть Реал Мадрид – Валенсия, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 2 февраля

В четверг, 2 февраля, сыграют Реал Мадрид и Валенсия в 17 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх