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Царьград

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Росгвардия сократит срок регистрации оружия до 10 рабочих дней

Росгвардия сократит срок регистрации оружия до 10 рабочих дней

Росгвардия предложила сократить срок регистрации оружия до 10 рабочих дней. Изменения обусловлены унификацией сроков оформления документов.

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