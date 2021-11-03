Стройкомплекс Москвы

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    И будет очень приятно жильца платить за кап. ремонт и замену лифтов лет этак через 15-20...... Сейчас кватриты в таки...В ЖК «Тополя» в р...
  • Владимир Безбадченко
    а прочие буряты пусть как бог даст.Школу с футбольны...
  • Валерий Махалов
    сколько же можно тратить бюджетные деньги на поповПроекты 30 храмов...

В районе Южное Бутово предоставили участок под ИЖС

В районе Южное Бутово предоставили участок под ИЖС

​Власти столицы одобрили включение земельного участка на юго-западе столицы в перечень планируемых к предоставлению в собственность гражданам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх