В районе Южное Бутово предоставили участок под ИЖС

Власти столицы одобрили включение земельного участка на юго-западе столицы в перечень планируемых к предоставлению в собственность гражданам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Власти столицы одобрили включение земельного участка на юго-западе столицы в перечень планируемых к предоставлению в собственность гражданам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
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