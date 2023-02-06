В Государственном архиве ЯНАО презентовали выставку «Небо Ямала»

В Государственном архиве ЯНАО начала свою работу историко-документальная выставка "Небо Ямала". В презентации выставки приняли участие работники и ветераны авиации, передавшие на хранение в фонды окружного архива личные документы и фотографиии.
В Государственном архиве ЯНАО начала свою работу историко-документальная выставка "Небо Ямала". В презентации выставки приняли участие работники и ветераны авиации, передавшие на хранение в фонды окружного архива личные документы и фотографиии.
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