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Царьград

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Русские военные уничтожили расчёт ВСУ с женщиной-оператором БПЛА

Русские военные уничтожили расчёт ВСУ с женщиной-оператором БПЛА

Под Днепропетровском обнаружили женщину-оператора дрона Mavic.Военные группировки войск «Центр» в Днепропетровской области обнаружили и ликвидировали расчёт операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в составе которого находилась женщина.

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