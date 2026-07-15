Русские военные уничтожили расчёт ВСУ с женщиной-оператором БПЛА

Под Днепропетровском обнаружили женщину-оператора дрона Mavic.Военные группировки войск «Центр» в Днепропетровской области обнаружили и ликвидировали расчёт операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в составе которого находилась женщина.
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