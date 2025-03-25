Ужесточены правила пребывания туристов на Бали

Власти Бали выпустили циркуляр с новыми правилами для иностранных туристов. Во многих отношениях требования ужесточились, за их нарушение грозит наказание по местному законодательству, сообщает во вторник, 25 марта, индонезийское информационное агентство .
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