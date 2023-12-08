Севастопольский винзавод: история с плохим концом или старт этапа расцвета?

В это невозможно поверить, но придётся. Жизнь старейшего севастопольского предприятия – завода шампанских вин или по-современному ГУП «АО «СВЗ», начала кардинально меняться, но вот только пока непонятно, в какую сторону.
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