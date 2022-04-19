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"Известия": в ЕАЭС разрешили каждой стране устанавливать свои правила по производству авто

"Известия": в ЕАЭС разрешили каждой стране устанавливать свои правила по производству авто

Совет Евразийской экономической комиссии принял поправки, упрощающие выпуск на территориях стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, куда входят Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан) производство упрощенных моделей автомобилей.

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