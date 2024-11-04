У Intel проблемы, но компания при этом собирается уволить несколько сотен инженеров из Израиля

Компания Intel планирует очень масштабную оптимизацию с целью сократить расходы. Теперь стало известно, что в рамках этого процесса будут уволены не только обычные сотрудники, но и высококлассные специалисты.
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