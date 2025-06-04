Ущерб от подрывов в Брянской и Курской областях составил 1 миллиард рублей

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. С 31 мая на 1 июня текущего года произошли подрывы на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях, которые Следственный комитет России квалифицировал как террористические акты, совершенные Вооруженными силами Украины.