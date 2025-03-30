2.04 – 18.05 Музей-заповедник «Архангельское» представляет выставку посвященную творчеству фотохудожника Юрия Петровича Ерёмина

Музей-заповедник «Архангельское» и Государственный музей А.С. Пушкина открывают выставку, посвященную творчеству выдающегося фотохудожника первой половины XX века Юрия Петровича Ерёмина, признанного мастера художественной светописи – пикториальной фотографии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии