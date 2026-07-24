АЗС отменяют лимиты: топливный кризис начал «отпускать» ⛽️Ситуация на топливном рынке в Волгоградской области постепенно стабилизируется.
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АЗС отменяют лимиты: топливный кризис начал «отпускать» ⛽️Ситуация на топливном рынке в Волгоградской области постепенно стабилизируется.
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