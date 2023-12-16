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Плющенко, Навка, Легков, Вяльбе, Карякин, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»

Как сообщают «Известия», в ближайшее время будет зарегистрирована инициативная группа, что позволит начать сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента 2024 года.

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