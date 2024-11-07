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Молодая жена Курбана Омарова заявила, что рядом с ней он преобразился

Молодая жена Курбана Омарова заявила, что рядом с ней он преобразился

Это раньше он был плохой, а сейчас — просто душка! Это с другими он поступал нечестно — меня он носит на руках! Вот вам варианты типичных песен молодых и влюбленных, считающих, что все беды мира обойдут их стороной.

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