Диван стал когтеточкой для кота? Вот варианты бессмертной обивки для мебели

Если у вас есть домашние животные, к выбору мебели стоит подойти особенно внимательно. Оказывается, некоторые материалы отлично выдерживают кошачьи когти и собачьи лапы, оставаясь при этом красивыми и ухоженными.
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