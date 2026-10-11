В Брянской области погиб мужчина из-за атаки ВСУ

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины погиб житель Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
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