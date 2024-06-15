В Петербурге отметят Курбан-байрам: в мечетях пройдут намазы, движение ограничат

В связи с праздничными богослужениями 16 июня транспорт временно не сможет проехать по ряду улиц. Утром 16 ноября петербургские мусульмане начнут отмечать один из главных праздников — Курбан-байрам (Ид аль- Адха — по-арабски).
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