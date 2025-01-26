Экс-министр Хейм: у Англии есть приоритетное право на покупку Гренландии

Приоритетное право на приобретение Гренландии в случае ее продажи имеет Англия. Об этом сообщила газета Sunday Times со ссылкой на Тома Хейма, который с 1982 по 1987 год был датским министром по делам Гренландии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии