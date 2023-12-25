Мантуров назвал отрасли промышленности, в которых удалось достичь прорыва

Электронное машиностроение, мало- и среднетоннажная химия, станкостроение и отрасль авиационных БПЛА получили резкое развитие в текущем году, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера — главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.